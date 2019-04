© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'intervallo di Torino-Sampdoria, sfida che vede i granata in vantaggio grazie alla doppietta di Belotti: "Non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare con questa cattiveria e giocando a calcio. Il campo con la pioggia? Finora si vede che per noi è stato perfetto".