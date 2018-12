Torino, Ansaldi: "Difficoltà superate, il gol è stato una liberazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un bel gol che ha pareggiato i conti col Genoa, prima delle rete di Belotti che è valsa la vittoria del Torino. Cristian Ansaldi è stato autore di una bella prestazione e nel post-partita è intervenuto in mixed zone: "Sono felice per il gol, ma soprattutto per i tre punti che portiamo a casa: questo è il tipo di partita che dobbiamo fare. Nelle ultime gare qui in casa ci era mancato il successo, quindi era fondamentale tornare a vincere. Per me è anche importante essere tornato in forma fisicamente, in questi tre mesi ho avuto tante difficoltà che sono contento di aver superato. Questo gol per me è stato una liberazione, chiedo scusa ai miei ex tifosi del Genoa per aver esultato, ma era troppo importante per me. Il Club genoano mi ha aperto le porte qua in Italia, quindi sono molto legato a loro. Il gol lo dedico alla mia famiglia e in particolare alla zia di mia moglie che in settimana mi ha detto che avrei segnato.

Sul nuovo ruolo: "Mi piace molto, noi esterni dobbiamo crossare di più e cercare i nostri attaccanti più spesso".