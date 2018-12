Torino, Ansaldi: "La strada è quella giusta, continuiamo a lavorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Ansaldi, difensore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il ko nel derby contro la Juventus: “Il rigore? Non ho visto bene, non voglio parlare senza riguardarlo prima. Dobbiamo alzare la terza, ci dispiace perché volevamo vincere il derby e regalarlo ai tifosi. Il campionato è ancora lungo e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Zaza? È un gran professionista, tutti sbagliamo, dobbiamo continuare a lavorare che è la cosa più importante”.

Le vostre certezze aumentano nonostante i risultati? “Sì, sentiamo che stiamo trovando la strada giusta. Il Torino è cuore e grinta, dobbiamo continuare così”.

Dovete cercare di tirare più in porta? “È vero, è una cosa che si è vista non solo in questa partita. Dobbiamo continuare a lavorare, la squadra sta trovando la strada giusta ma dobbiamo calciare di più perché è l’unico modo per fare gol”.