© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Ansaldi ai microfoni di Torino Channel parla anche del suo utilizzo last minute contro il Chievo. L'argentino era dato in panchina ma l'infortunio all'ultimo istante di Ola Aina ha portato l'ex Inter a giocare dall'inizio: "Ho dovuto cambiare il chip nella testa, perché ero rilassato per andare in panchina. In questo campionato non c'è nessuna partita facile. Anche questa era una finale che abbiamo preparato tutta la finale. Ora ci aspettano due partite molto importanti da vincere".