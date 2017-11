Torino, Ansaldi: "Pari giusto, bello giocare davanti a 70mila persone"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del Torino Cristian Ansaldi, uno degli ex della partita, ha incontrato i media dopo il pareggio contro l'Inter: "E' stato bellissimo giocare davanti ad oltre 70.000 persone. Ho ritrovato molti amici e compagni, ma la cosa che più mi rende contento è il risultato. Quando si vince sempre si trova qualcosa di diverso, quest’anno è l’Inter che tutti sperano e arriverà lontano. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi: abbiamo disputato una bella paritta e quando abbiamo segnato abbiamo pensato di poterla vincere. Poi l'Inter ha giocato un ottimo secondo tempo: è un pareggio importante sia per noi che per loro. Alla fine credo sia un risultato giusto.