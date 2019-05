Torino, Ansaldi: "Peccato per il pari, volevamo fare la storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Torino Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il pareggio ottenuto con la Juventus: "Peccato, volevamo fare la storia, era un sogno per noi prendere questi tre punti soprattutto perché vediamo la classifica e siamo lì. È importante non aver perso, mancano ancora 9 punti: il nostro obiettivo è sicuramente l'Europa League, ma vedremo quel che succederà in queste ultime giornate. I tifosi? Li abbiamo ringraziati, vincere nello stadio della Juve sarebbe stato un sogno per noi ma soprattutto per loro. Se ho consolato Bremer? Penso che abbia fatto un partitone e non facile giocare un derby contro la Juve. Mi dispiace perché sul gol era lui a marcare Cristiano Ronaldo, ma ha comunque giocato una grande partita".