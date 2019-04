© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Ansaldi, laterale mancino del Torino, ha commentato a SkySport il pareggio a reti bianche contro il Parma: "La stanchezza si sente sempre, specie per chi fa il mio ruolo. La voglia di vincere però è più importante perché dobbiamo puntare a fare bottino pieno in tutte le prossime gare. Quella di oggi è stata una gara tosta con il Parma che ha puntato a fare il proprio gioco. Sperare nella vittoria della Juve contro il Milan per la classifica? Pensiamo solo a noi. Crediamo alla Champions? Noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo c'è è l'Europa League. Premio speciale in caso di Champions? Non abbiamo mai parlato di questa cosa".