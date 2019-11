Torino, Ansaldi: "Successo importante per il morale. Pensiamo all'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino granata Cristian Ansaldi ha commentato il successo ottenuto del Torino sul campo del Brescia ai canali ufficiali del club: "Dobbiamo dimostrare unità in ogni partita, mettendoci grinta e cuore come siamo soliti fare. Questo è un successo molto importante per il morale. Ora dobbiamo rimanere concentrati e pensare partita per partita come ci siamo detti tra noi nello spogliatoio. Ci attende un fine settimana senza campionato per la sosta nazionali, ma noi dobbiamo subito focalizzare la nostra attenzione sull'Inter, la sfida che ci attenderà alla ripresa. La cosa più importante è che ci sia unità, non solo all'interno del gruppo ma anche con i tifosi, che sono importantissimi per noi".