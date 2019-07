Torino, Ansaldi: "Una bella gara, ormai giochiamo a memoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Torino, Christian Ansaldi, ha parlato a Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Debrecen. Queste le sue parole: "Il gol? Beh, volevo crossare (ride, ndc). Abbiamo fatto una bella gara, molto fisica. Abbiamo lavorato bene nel ritiro e su questo siamo contenti. Il nostro punto di forza è che ci conosciamo, ormai giochiamo a memoria. Zaza? Bravissima persona, magari è un po' irruento, ma lui aiuta tanto la squadra e ha anche segnato oggi. Carriera? Beh, lavoro sempre per migliorarmi. Per adesso sono al Torino e sono contento. Nazionale dell'Argentina per me è un sogno, chissà cosa accadrà".