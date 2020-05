Torino, Ansaldi vede il rinnovo: parti vicine, dopo la pandemia arriva la firma

Una seconda giovinezza, vera e propria. Perché quando arrivò al Toro, Cristian Ansaldi era reduce da una stagione in chiaroscuro dall’Inter, martoriato dagli infortuni. Poi, in granata, la rinascita: ora è un top player, i soli 4 milioni per strapparlo ai nerazzurri (due per il prestito biennale, due per l’obbligo di riscatto), ormai sono lievitati verso l’alto. E il Toro, quando manca lui, va in difficoltà: non è un caso se il tracollo con Walter Mazzarri e il mancato cambio di passo con Moreno Longo siano coincisi con un suo infortunio. A settembre spegnerà 34 candeline, ma l’argentino ha ritrovato valore e consapevolezza. “E’ grazie alla fiducia se riesco a mantenere ritmi e prestazioni così alti – ha svelato recentemente Ansaldi – perché io al Toro mi trovo bene: la gente mi stima, quando è così diventa tutto più semplice”.

Obiettivo 40 anni - Ora, gli obiettivi sono due: “Mi piacerebbe giocare fino ai 40 anni – ha spiegato durante una diretta Instagram – e mi piacerebbe farlo nel Toro: dipenderà dal presidente Cairo se me lo permetterà (ride, ndr)>. Anche il suo agente, a inizio emergenza sanitaria, aveva confermato le intenzioni di prolungamento, poi i discorsi si sono fermati causa Coronavirus. Ma quando tutto sarà finito, le parti si siederanno attorno a un tavolo e discuteranno del rinnovo. E sarà anche il momento in cui Belotti e compagni dovranno riscattarsi: “Siamo professionisti, ci teniamo in allenamento e rimaniamo in contatto con le videochiamate – ha raccontato l’argentino – perché dobbiamo farci trovare pronti: se il campionato dovesse riprendere, dovremo tornare a fare punti”. Già, perché la classifica, anche se inevitabilmente viene guardata molto meno in questo periodo, è sempre la stessa: Toro 27, Genoa e Lecce 25, in mezzo Samp 26, ecco le quattro squadre che rischiano di più per il terzo posto per la B, anche se granata e blucerchiati hanno una gara in meno. Si tratta, però, più di una speranza che di una certezza, perché per il momento la strada verso la ripresa del campionato continua ad essere piena di ostacoli. Non come quella del rinnovo di Ansaldi, però: l’argentino è ormai prossimo a legarsi a vita al Toro. E’ solo questione di tempo.