© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione Calcio&Mercato, è intervenuto il difensore del Torino Cristian Ansaldi dopo l’1-1 contro la Juventus: “Siamo stati a pochissimo dal fare la storia, sarebbe stato un sogno soprattutto per la classifica. Loro sono forti, hanno iniziato ad attaccare di più, incoscientemente abbiamo abbassato un po’ la squadra per difenderci. Penso che anche loro abbiano letto bene la partita, sapevamo che era importante vincere, non siamo venuti qui per pareggiare, ma loro sono forti, hanno aumentato il ritmo nella ripresa e noi ci siamo abbassati un po’”.