Torino, Ansaldi: "Voglio rinnovare. Trattativa in corso: io e la mia famiglia stiamo bene qui"

vedi letture

"Sto negoziando il rinnovo con il Torino": così Cristian Ansaldi in diretta su Instagram sulla pagina argentina Generación Extrema Jóvenes. "Sono qui da tre anni - ha continuato l'esterno granata - e anche la mia famiglia è felice della vita torinese. In tanti mi chiedono di andare a giocare al Boca Juniors: io però punto a prolungare con il mio club, se in futuro dovessi tornare in Argentina sarebbe solo per il Newell’s Old Boys". Ansaldi racconta anche un retroscena risalente all'estate scorsa: "Erano i giorni prima della sfida contro il Wolverhampton, mister Mazzarri mi disse di fare molta attenzione a Traoré - svela l'esterno del Torino - e io gli risposi di stare tranquillo, lo avevo visto in azione con il Manchester United. Poi, ad affrontarlo in partita, è stato tutto diverso: era impressionante, velocissimo, appena prendeva palla mi bruciava in allungo".