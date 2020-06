Torino, Ansaldi vuole restare ma la trattativa per il rinnovo è rinviato a fine stagione

La trattativa per il rinnovo di Cristian Ansaldi riprenderà solo a salvezza raggiunta o a fine stagione. L'esterno argentino, in scadenza al termine del campionato dopo il mini prolungamento utile per concludere le partite, dovrà aiutare il Toro a salvarsi senza avere certezze sul proprio futuro. Da una parte potrà essere uno stimolo, dall'altra un cruccio anche considerando il rischio infortuni che è anche aumentato con il nuovo calendario che vedrà le squadre giocare ogni tre giorni. Lui vorrebbe restare, ma solo un finale all'altezza porterà in dote la certezza di un prolungamento contrattuale. A riportarlo è Tuttosport.