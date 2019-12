Torino, apprezzamenti dalla Spagna ed un rinnovo da completare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l’importanza dell’ultimo impegno dell’anno in casa Torino, i pensieri dei granata sono rivolti a dinamiche di mercato che potrebbero assumere una certa rilevanza nel prossimo futuro. Non solo per quanto riguarda i rinnovi di contratto, con Ansaldi in prima fila dopo le conferme sul rendimento di altissimo profilo offerto nelle ultime settimane che dovrebbero portare ad un prolungamento dell’attuale accordo in scadenza nel 2021, ma anche per cercare di respingere gli assalti che dalla Spagna potrebbero colpire i giocatori più importanti della rosa a disposizione di Walter Mazzarri. I proclami di alta classifica di inizio stagione si sono sin qui scontrati con una mancata continuità di rendimento che ha minato il rapporto con i sostenitori del club piemontese, ma nonostante ciò gli apprezzamenti per alcune individualità di spicco della rosa granata non mancano di certo. In primis dalla Spagna si era parlato di un assalto che l’Atletico Madrid avrebbe avuto intenzione di predisporre nei confronti del Gallo Belotti, peraltro pronto al rientro dal primo minuto nel prossimo impegno contro la Spal. Impossibile che vada a segno, posta la volontà di rialzarsi da parte della truppa di Cairo. Allo stesso tempo è da registrare un rilancio dell’interesse da parte del Siviglia nei confronti dell’accoppiata Izzo-Zaza. Per il difensore si parla della possibilità di sfruttare una clausola comunque molto onerosa, fatta salva la volontà di base di trattenerlo in granata, mentre per l’attaccante molto dipenderà dai rapporti con il tecnico Mazzarri dopo le evoluzioni delle ultime settimane, prima in negativo e poi in positivo come palesato dal ritorno al gol dell’ex Valencia. Insomma, prospettive di mercato da non sottovalutare per un Torino che potrebbe entrare in questa sessione con il ruolo di protagonista a sorpresa.