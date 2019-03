Torino, arriva il riscatto di Ansaldi: "Sono felice in maglia granata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune battute: "Nell'ultima partita contro il Chievo abbiamo trovato una squadra più solida, ma comunque non prendiamo gol da tanto e dobbiamo continuare così. Dobbiamo lavorare ancora tanto. La corsa all'Europa? Se vinci è normale prendere fiducia, la squadra è più unita, che è la cosa più importante. Domenica scatta l'obbligo di riscatto del mio cartellino da parte del Torino? Sono contento soprattutto perché sto giocando e mi sento bene, questa è la cosa più importante. Ringrazio i compagni, lo staff medico e il mister per la fiducia. Ora devo fare bene, il mio obiettivo è far crescere questa squadra. Sono contento qua a Torino. La posizione in campo? Gioco dove il mister ha bisogno, io do sempre il meglio. Ho sempre giocato terzino o ala, ma io cerco di fare il meglio nella posizione in cui mi viene chiesto di giocare".