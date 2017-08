Torino, assalto a Niang: pronta l'offerta da 15 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino non molla la presa per M’Baye Niang e oggi lanceranno l’ultima offensiva per arrivare all’attaccante del Milan: a riferirlo è l’edizione odierna de Il Giornale che spiega che ai granata potrebbero bastare 15 milioni di euro per convincere i rossoneri a cedere il francese.