Torino, assalto a Vera: la prossima settimana ci sarà il confronto per il centrocampista

Il Torino è al lavoro per regalare a mister Marco Giampaolo un regista. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’indiziato numero uno resta sempre Vera dell’Argentinos Juniors. In settimana, si legge, ci saranno nuovi confronti per arrivare al centrocampista. Da domani potrebbe prendere il via al conto alla rovescia: o dentro, o fuori.