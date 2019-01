Torino, asse londinese: Aina riscattato, Watford fa muro per Pereyra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino riscatterà Ola Aina, esterno arrivato dal Chelsea in estate. Tuttosport conferma che il ds Gianluca Petrachi sia in contatto con i Blues per chiudere l'affare a titolo definitivo: ai londinesi andranno dieci milioni di euro. Tuttavia il dirigente granata lavora a Londra anche per Roberto Pereyra, centrocampista ex Juventus che il Watford non vuole cedere. Anzi, la famiglia Pozzo è disposta a rinnovare il contratto dell'argentino che scade nel 2021. Magari può essere una strategia per venderlo meglio tra sei mesi.