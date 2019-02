Torino-Atalanta 1-0 al 45'. La Dea spreca, il Toro segna con Izzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Torino-Atalanta. Al termine dei primi 45 minuti il Toro è avanti 1-0 grazie alla rete di Izzo.

L'inizio della sfida è interessante, con le due squadre che attaccano per cercare di passare subito in vantaggio. Il Torino si rende pericoloso con una punizione di Iago Falque nata da un bell'anticipo di Moretti, ma è l'Atalanta che sfiora il vantaggio in più di un'occasione, quella più grande capitata sui piedi di Gosens: il tedesco però cerca un improbabile tiro di esterno sinistro che finisce lontanissimo dalla porta difesa da Sirigu. Non solo, a causa di questo tiro forzato si fa male ed è costretto ad uscire.

ATALANTA PERICOLOSA CON LA...DIFESA - L'Atalanta continua ad attaccare e sfiora ancora il gol in due occasioni con i suoi difensori. Prima è bomber Mancini ad andare vicino al gol del vantaggio con una bella conclusione sulla quale risponde bene Sirigu. Sul cross successivo, Castagne tocca di testa ma il pallone sfiora il palo e finisce sul fondo.

LA DEA SPRECA, IL TORINO SEGNA - Dopo gli errori dell'Atalanta, i ritmi di abbassano un po' ed il Torino prende coraggio. Nel finale di primo tempo il Toro passa con il terzo gol in campionato di Armando Izzo: flipper in area di rigore, alla fine il pallone arriva dalle parti dell'ex Genoa che è abile a deviare la sfera in rete.