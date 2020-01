Torino-Atalanta, i voti ai tecnici: capolavoro Gasp, disastro Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Notte da incubo per il Torino, che viene umiliato in casa dall'Atalanta. Finisce 7-0 in favore della Dea, al termine di una gara dominata dal primo all'ultimo minuto dai nerazzurri. Granata mai in partita, la squadra di Gasperini si diverte e fa divertire i tifosi bergamaschi e non solo.

WALTER MAZZARRI 4 - Il Torino entra in campo malissimo e col passare dei minuti la situazione non migliora. Le assenze non aiutano, ma l'atteggiamento della squadra granata è imbarazzante: l'Atalanta fa quello che vuole, i giocatori del Toro sbagliano tutto quello che è possibile sbagliare. Sirigu evita un passivo anche maggiore, ma il Toro non c'è. I cambi di Mazzarri non cambiano minimamente l'andamento della gara. Il Torino esce fra i fischi al termine di una serata da incubo.

GIAN PIERO GASPERINI 8 - Dopo il passo falso con la SPAL, riparte la marcia trionfale dell'Atalanta. Gasperini ritrova il suo undici titolare, con Djimsiti preferito a Caldara, e tutto torna a funzionare alla grande. Certo, quando ha un Ilicic in questo stato di forma, diventa tutto più facile. Manda in campo Muriel nella ripresa e il colombiano in pochi minuti segna due reti. Serata praticamente perfetta.

