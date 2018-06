Torino, aumentano le chances per Zaza. Resta calda la pista La Gumina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col Sassuolo che inizia a defilarsi per Simone Zaza (ritenuta alta la richiesta di 20 milioni del Valencia) il Torino passa in vantaggio per l'acquisto dell'attaccante lucano. I granata, come riporta Tuttosport, valutano le alternative più economiche, tra cui il palermitano Antonino La Gumina e l'argentino Sergio Araujo, campione di Grecia in questa stagione con la maglia dell'AEK Atene.