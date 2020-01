© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello che doveva essere un mercato di transizione per il Torino, rischia di modificare almeno in uscita, i connotati della rosa granata in maniera considerevole rispetto alle aspettative di fine estate. È così per Bonifazi il ritorno alla Spal si fa sempre più concreto, con la stessa destinazione che potrebbe essere quella giusta anche per Iago Falque. Se per il difensore si va verso un prestito con obbligo di riscatto, lo spagnolo potrebbe raggiungere Ferrara solo fino al termine della stagione. Da valutare attentamente, poi, la situazione di Laxalt: l’Uruguayano tanto inseguito in estate rischia di fare ritorno anzitempo a Milano sponda rossonera per poi essere ceduto in Spagna: tanti i club interessati, a partire dall’Alaves, passando per l’Eibar ed il Mallorca. Scenari che preluderanno a nuovi ingressi anche in casa granata, ma per ora la parola d’ordine sembra quella di sfoltire la rosa.