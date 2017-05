Torino, Barreca: "Bilancio positivo, ringrazio il mister per le belle parole"

Dalla nostra inviata Elena Rossin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Torino Antonio Barreca ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "Un bilancio della stagione? Non mi aspettavo di fare così bene, so che devo migliorare e cercherò di farlo già da domani. Io uno dei migliori terzino in futuro? Forse sì, so che sono pochi terzini sinistri italiani. Devo migliorarmi e diventare più bravo nella fase difensiva, ringrazio il mister per le belle parole che ha avuto per me".