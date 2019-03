© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Baselli, autore del momentaneo 1-1 con cui il Torino ha riagguantato la Fiorentina prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo, ha parlato alla fine del primo tempo a Sky Sport: "Siamo rimasti sorpresi dopo il primo gol preso ma abbiamo reagito subito bene e meno male è arrivato il mio gol. Non so se il caldo o il fatto che loro siano una buona squadra, ma è stato un avvio difficile. Ora però stiamo facendo bene".