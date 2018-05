Torino, Baselli al centro del progetto futuro nonostante le richieste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Baselli, ventisei anni, al centro del progetto Torino. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un ampio ritratto del centrocampista alla terza stagione in granata, quattordici reti in tre stagioni di cui una in Coppa Italia. E' un vero e proprio perno della formazione ora allenata da Walter Mazzarri e, nonostante la corte di mezza Serie A, è e sarà pilastro anche del Torino che verrà. Con lo sguardo puntato anche alla Nazionale di Roberto Mancini.