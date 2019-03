© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista granata Daniele Baselli, autore del gol del pareggio a Firenze, ha incontrato i media al termine della partita: "Oggi siamo partiti in modo timido, abbiamo sbagliato l'approccio alla gara. Poi però ci siamo ripresi bene e abbiamo alzato il baricentro. È vero che loro hanno avuto alcune occasioni in contropiede, ma penso che abbiamo ripreso bene la partita. Il mio gol in cambio dei tre punti? Ovviamente avrei accettato al volo lo scambio, l'importante è la squadra. Teniamoci però stretto questo pareggio perché ottenuto su un campo difficile. Dobbiamo giocare tutte le partite che mancano come se fossero finali. A partire da mercoledì, quando affronteremo la Sampdoria, squadra in forma. Ma siamo in casa e sarà fondamentale fare punti, vogliamo rifarci. Potevamo fare di più oggi, ma abbiamo affrontato anche il primo caldo e non era semplice. Ora però guardiamo subito avanti, tra tre giorni siamo di nuovo in campo". Lo riportano i canali ufficiali dei granata.