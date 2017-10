Torino, Baselli: "Benassi ha dimostrato di essere un buon giocatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha commentato ai microfoni di Torino Channel la pesante sconfitta subita dalla sua squadra contro la Fiorentina: "Abbiamo preso gol al loro primo tiro, abbiamo reagito ma ci siamo fermati sulle traverse. Quando la palla non vuole entrare non entra. Ce ne facciamo una ragione e abbassiamo la testa, pensando solo a correre. La Fiorentina è una buonissima squadra che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo avuto anche la voglia di reagire, ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Poi in 10 e sotto di tre reti era davvero difficile. Benassi? È un buonissimo giocatore, oggi lo ha dimostrato".