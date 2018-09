Torino, Baselli: "Dopo il ko col Napoli siamo cresciuti in cattiveria"

Fonte: Torinogranata.it

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha incontrato i media al termine nella mixed zone dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. Ecco le sue dichiarazioni dopo la sfida a reti bianche contro l'Atalanta: "Il mio ruolo oggi? Ho seguito i dettami tattici del mister: ho giocato più avanti rispetto al solito per aggredire maggiormente gli avversari. Stasera era importante tornare a fare punti. L’Atalanta è una squadra forte, ma noi siamo stati più cattivi rispetto a domenica: abbiamo aggredito un'avversaria ben disposta in campo. Era difficile creare gioco e segnare. Dopo la brutta prestazione contro il Napoli questa sera dovevamo scendere in campo con un atteggiamento diverso e lo abbiamo fatto. Occorre continuare a lavorare bene, i punti arriveranno. Ora ci attendono due sfide fondamentali, da affrontare al meglio: dopo il passo avanti di oggi non dobbiamo compierne uno indietro"