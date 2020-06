Torino, Baselli dopo l'operazione: "Tornerò presto e con più voglia di prima"

Daniele Baselli questa mattina si è operato al ginocchio destro infortunato. I medici gli hanno ricostruito il legamento crociato anteriore e l'operazione è perfettamente riuscita. Il centrocampista, in seguito all'operazione, ha affidato ai proprio profilo Instagram un messaggio per i tifosi granata e non che gli hanno mostrato vicinanza in queste ore: "GRAZIE a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato. Tornerò presto e con più voglia di prima".