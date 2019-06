Torino, Baselli e quelle suggestioni napoletane

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Smaltita l’iniziale delusione per la sentenza della UEFA, che ha di fatto sospeso ogni sorta di giudizio a carico del Milan, il Torino attende il riscontro finale in tal senso e prepara le sue strategie di mercato. Idee da sviluppare che insistono sulla ricerca di un esterno, con la sempre valida idea Mário Rui, e con la necessità di affiancare qualità al Gallo Belotti. L’idea Verdi è difficilmente percorribile, per quanto sia suggestiva, ma la ricostruzione di Tuttosport racconta di una possibilità legata al futuro di Daniele Baselli: il centrocampista dei granata è apprezzato da Ancelotti e potrebbe risultare decisivo come chiave di volta per l’affare, qualora fosse reperita una quadra economica che al momento sembra ancora lontana.