Torino, Baselli: "Ho un contratto lungo, non credo che cambierò squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Toronews.eu: "Io ci metto sempre il massimo impegno. Se la chiamata è arrivata credo anche che sia per le prestazioni che ho disputato negli ultimi mesi e questo mi fa piacere. Io penso che dipenda anche un po’ dal modulo. Questo sistema di gioco mi permette di essere un po’ ovunque. Detto ciò, io mi devo adattare a ciò che mi chiede l’allenatore, cerco di dare il massimo, adesso devo continuare così. E’stata un annata positiva, è stato un altro anno dove sono migliorato ancora. Devo limare ancora dei piccoli difetti che sicuramente ci saranno. Ho firmato quest’anno un contratto quinquennale. Almeno che non succeda qualcosa di eclatante, non penso che cambierò casacca".