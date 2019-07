Torino, Baselli: "Il gruppo è il nostro punto di forza, c'è sintonia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'amichevole tra il Torino e il Merano, terminata 15-0, il centrocampista granata Daniele Baselli ha parlato così a Sky Sport: "Queste partite servono per mettere carburante nelle gambe, se poi facciamo tanti gol è tutto di guadagnato, ma lo scopo principale è testare gli schemi che abbiamo appreso in questi giorni, lavorando anche per migliorare di volta in volta la nostra condizione atletica. Siamo tutti in piena sintonia, ed è importante perché quello dello spogliatoio lo scorso anno è stato uno dei nostri punti di forza".