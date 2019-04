© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol di classe per richiamare l’attenzione del calciomercato. Daniele Baselli ha catalizzato ancora una volta sul suo profilo l’interesse molteplice e circostanziato dei club di casa nostra, Milan in primis, e lo ha fatto attraverso l’ennesima giocata di classe del suo repertorio. Un gol che riaccende le voci riguardanti una possibile offerta in arrivo da parte dei club più danarosi di casa nostra, e che pur non essendo utile al Torino per trovare la vittoria potrebbe aiutare i granata rispetto al valore di mercato di uno dei gioielli più luminosi della collezione di Mazzarri. A gennaio Leonardo e Maldini avevano identificato nel centrocampista scuola Atalanta l’uomo giusto cui affidare il rilancio della linea mediana rossonera, l’intransigenza di Cairo ha invece bloccato un decollo che potrebbe verificarsi con la prossima estate. Baselli è pronto al grande salto, ed il Toro è a sua volta pronto ad entrare a capofitto nel ventre della sessione che verrà.