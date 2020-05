Torino, Baselli medita l'addio: Fiorentina o Milan nel suo destino

vedi letture

Daniele Baselli negli ultimi mesi sta pensando seriamente di lasciare il Torino in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dal confronto col nuovo direttore sportivo e col futuro tecnico, che resti Longo o che arrivi Giampaolo, attualmente in pole in caso di cambio in panchina. Se però dovesse confermare la voglia di dire addio ai granata, ecco che potrebbero aprirsi le porte della Fiorentina, club che lo segue da tempo dove ritroverebbe l'amico Benassi. In alternativa ci sarebbe il Milan, club con cui si potrebbe aprire un discorso allargato anche al cartellino di Pobega, talento che interessa ai granata. A riportarlo è Tuttosport.