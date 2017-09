Torino, Baselli: "Mi dispiace, è stata un'ingenuità. Avevo troppa voglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'espulsione rimediata contro la Juventus, il centrocampista del Torino Daniele Baselli ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Come ho già spiegato, mi dispiace, era la troppa voglia di giocare, i miei compagni non meritavamo di giocare in dieci perché sapevamo quando ci tenevamo noi e i tifosi, il primo giallo si poteva evitare, sul secondo ero già in volo. E' stata un'ingenuità che non devo rifare. Mihajlovic? Non ci ho ancora parlato".