© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Torino Daniele Baselli ha così commentato il ko contro l'Inter: "Primo gol? La squadra ha approcciato bene, non possiamo concendere queste ingenuità, in Serie A non deve succedere. Dobbiamo stare molto più attenti, normale che l'Inter poi ci faccia gol. A livello di gioco il Torino c'è stato, abbiamo avuto le nostre occasioni, in questo periodo non ci va molto bene. Non possiamo concedere ripartenza all'Inter, che già e è forte".

Sulla contestazione: "Ci sta che i tifosi non siano contenti, dispiace perché fa male ma possiamo uscirne solo da noi limando gli aspetti che oggi non sono andati bene".

Su Belotti: "Sappiamo quanto è importante, non so come stia, spero non sia niente di grave. Potevamo perdere anche con lui. Come uscire dalla crisi? Cercare di limare i dettagli e non commettere queste ingenuità, l'anno scorso non concedevamo così tanto".