© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Torino Daniele Baselli ha commentato così ai microfoni di Torino Channel il match perso contro la Sampdoria: “Sicuramente abbiamo fatto dei passi indietro rispetto a come eravamo partiti. Oggi però siamo entrati con un atteggiamento diverso, anche se non è servito. Dobbiamo stare attenti a ogni minimo particolare perché così non va bene”