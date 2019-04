Torino, Baselli: "Peccato non avere il Gallo. Ma Zaza avrà voglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro gol finora per Daniele Baselli, centrocampista del Torino che però dovrà fare a meno di Belotti nella prossima di campionato. Ne ha parlato proprio Baselli a Sky Sport 24: "Sta attraversando un bel periodo, dispiace non averlo. Però Zaza ha voglia di farsi vedere, ha incontrato qualche difficoltà ma non è facile".

Sul suo rendimento.

"Penso di essere d'aiuto in fase difensiva, non sono uno che pensa solo a quella offensiva; è anche vero che giocando più avanti ho più possibilità di fare gol".