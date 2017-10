Torino, Baselli: "Voglio prendere per mano la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andre Belotti sarà una grave assenza per il Torino. Daniele Baselli, possibile capitano nella prossima sfida contro il Crotone, ne ha parlato così ai microfoni di Sky: "Il Gallo per noi è importantissimo, ci mancherà tanto, ma non solo per i suoi gol. Mihajlovic? Ho un buon rapporto, mi ha punzecchiato un po' e lo ha fatto per spronarmi, è una persona molto schietta, apprezzo molto una persona di questo tipo. Se è per aiutarmi, ben venga. La Nazionale? Per me è un obiettivo, ma sarà una conseguenza del mio rendimento col Torino. Ora penso a prendere per mano questa squadra, è il mio obiettivo. Fascia di capitano contro il Crotone? Vedremo, sarebbe un onore".