Torino, battere il Milan anche per convincere Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Battere il Milan per convincere Patrick Cutrone. È questa una delle missioni del Torino, in ottica mercato e in vista del prossimo confronto di campionato coi rossoneri. Secondo Tuttosport, una vittoria dei granata, peraltro in uno scontro diretto che potrebbe valere l'Europa, potrebbe valorizzare per l'attaccante l'opportunità che avrebbe al Toro.