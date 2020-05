Torino, Bava: "Annata fallimentare, ci sta che non mi abbiano confermato"

Massimo Bava, ex direttore sportivo del Torino e ora retrocesso nuovamente alla guida del settore giovanile del club di via Arcivescovado, ha commentato la sua breve esperienza tra i grandi in granata: "È stata un'annata fallimentare, ci sta che io non sia stato confermato - ha dichiarato durante una diretta Facebook con la pagina dell'Aiac Torino - ma ciò non cancella 20 anni di onorata carriera. Nel settore giovanile del Toro ho vinto tanti trofei, purtroppo questa stagione è andata male ma è stato un traguardo bellissimo. Ho potuto costruire un bagaglio importante per il futuro".