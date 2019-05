© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca solo l'ufficialità, ma Gianluca Petrachi lascerà il Torino tra qualche giorno. Per la sua sostituzione, il club granata ha pensato a una soluzione interna: è imminente, infatti, l'accordo con Massimo Bava, responsabile del settore giovanile che sarà quindi promosso nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra. Bava però dovrebbe mantenere anche il suo vecchio incarico e lavorare a stretto contatto con Mazzarri, che oggi ha avuto un confronto con il presidente Cairo. Fiducia confermata per il tecnico toscano, che sarà supportato da Emiliano Moretti, il cui ruolo è ancora in fase di definizione. Lo riporta gianlucadimarzio.com.