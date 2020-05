Torino, Bava ferito da Cairo ma per amore ha deciso di accettare il ritorno al vivaio

Urbano Cairo si è comportato da manager e ha deciso di provare il rilancio del Torino assumendo uno dei direttori sportivi più interessanti su piazza, quel Vagnati che ha fatto le fortune della SPAL e che ha detto sì ai granata per ambizione. Una decisione che ha ferito Bava, rispedito all'istante a guidare il vivaio del Toro dopo pochi mesi vissuti come ds. Ha accettato il passo indietro per amore del club nonostante gli fossero arrivate diverse proposte allettanti per ripartire altrove. A riportarlo è Tuttosport.