© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino al lavoro per l'eventuale post Petrachi, con l'attuale ds che piace molto alla Roma. Secondo quanto riferito da Tuttosport, vi sarebbe stata una cena in settimana tra Urbano Cairo e Massimo Bava, attuale responsabile del settore giovanile e principale idea come soluzione interna. Cairo avrebbe sondato la sua eventuale disponibilità a lavorare con Gian Piero Ventura in dirigenza: la stima del patron granata verso l'ex ct è immutata e i rapporti sono ottimi. Da valutare, però, l'impatto sul ruolo di Walter Mazzarri, che il Torino non ha alcuna intenzione di mettere in discussione. Ragion per cui un eventuale Ventura dirigente non è un'idea caldissima e, a differenza di Bava, non vi sarebbero stati contatti con l'ex allenatore in tal senso.