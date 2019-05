© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attacco alla Superlega, ma non solo. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato anche di Andrea Belotti, il cui contratto è stato rinnovato (già nel 2017) fino al 2022 con il club granata, senza annunci. Ecco quanto riportato da Tuttosport in relazione a un eventuale futuro rinnovo: "Vedremo, valuteremo. Comunque sia, voglio dire che come il Grande Torino è ricordato innanzi tutto come squadra, e non per i suoi singoli campioni, così deve essere anche lo spirito del Toro di oggi. Certo, tutti ricordano un mito come Mazzola. Ma anche prima dell’immenso Valentino viene sempre il Grande Torino. Il Gallo è molto legato al Toro, è motivatissimo, è assolutamente sul pezzo".

Perché nel 2017 non avete annunciato il rinnovo?

"Non ricordo il motivo. Ma conta poco. La cosa importante è che il rinnovo sia stato fatto".