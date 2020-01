Torino, Belotti: "Abbiamo anima e cuore, i tifosi devono sostenerci"

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince il Torino contro il Bologna e sale al 7° posto, appena due punti sotto il Cagliari che occupa l'ultima posizione utile per l'Europa League. Tra i protagonisti più importanti dei granata c'è Andrea Belotti, capitano e assist man di giornata per la rete di Berenguer, che elogia la squadra per l'atteggiamento: "Vittoria importante sotto tanti punti di vista: per la classifica, ma anche per la continuità perché dopo Roma non era facile giocare con il Bologna. Non è stato così nonostante la Coppa Italia di giovedì; questa squadra è da elogiare per anima e cuore. Contestazione? E' vero, le condizioni del campo sarebbero da migliorare, ma ce l'abbiamo e dobbiamo tenerlo. Non è facile sentire i fischi dei tifosi al primo controllo sbagliato, io penso che durante la partita i tifosi debbano sostenerci, se dopo ci meritiamo i fischi è giusto prenderli" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. Infine una battuta anche sul prossimo Europeo dove si giocherà la maglia da titolare con il suo amico Immobile: "Lo speriamo sia io sia Immobile. Sono contento delle mie prestazioni, poi se arrivano i gol è tutto di guadagnato. Giocarsi l'Europeo è una cosa importante e io sono soddisfatto" ha concluso.