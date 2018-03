Torino, Belotti adesso può partire. E torna il grande sogno del Milan

© foto di Federico Gaetano

Andrea Belotti resta il sogno del Milan. Lo riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il prezzo dell'attaccante del Torino è oggi in discesa, dopo una stagione non certo semplice. Nikola Kalinic è stato di fatto bocciato e allora la società di Yonghong Li torna con forza sul numero nove di casa granata.