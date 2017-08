Torino, Belotti al Monaco può guadagnare sette-otto milioni a stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti è finito nel mirino del Monaco come possibile alternativa a Mbappé, ormai da un passo dal PSG. La clausola da cento milioni, benché negoziabile a 80, aveva in un primo tempo raffreddato i dirigenti monegaschi, abituati a spendere molto meno per poi incassare laute plusvalenze alla rivendita. In alternativa ecco allora Diego Costa, che il Chelsea di Conte cederebbe per una quarantina di milioni. Prezzo più allettante per i campioni di Francia che soppesano pure il 19enne Dolberg dell’Ajax, stimato sui 50 milioni. Ma a Torino non chiudono ogni spiraglio, anche se poi toccherà al giocatore trovare un rapido accordo con i monegaschi, auspicando tra i sette e gli otto milioni a stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.