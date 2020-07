Torino, Belotti alla quinta gara a segno. La salvezza passa dai suoi gol

Quello del sorpasso in Torino-Brescia è stato il tredicesimo gol in stagione di Andrea Belotti. Un gallo che, oltre ad esserne il capitano, è l'arma più pericolosa della formazione di Moreno Longo. Una bocca di fuoco che ha colpito per la quinta gara consecutiva (Udinese, Cagliari, Lazio, Juventus e, appunto, Brescia) a riprova della sua importanza. La salvezza, oramai prossima, del Toro è passata dai piedi dell'ex Palermo così come farà il futuro di questa squadra che ha in lui l'unico elemento davvero decisivo.