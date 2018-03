Torino, Belotti: "Andare in una big non serve se poi vai in panchina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Torino e della Nazionale Andrea Belotti ha parlato ai microfoni della Rai del suo futuro: “Non basta andare in una grande squadra se poi vai in panchina. Io penso solo a fare bene in campo. Sono idee che escono sempre fuori ma bisogna valutare bene, a 360 gradi, quale sia la cosa giusta per me. Quindi la condizione è andare in una grande per fare il titolare? Certo. In questa stagione ho avuto due infortuni che hanno condizionato il mio rendimento però adesso mi sento bene e ci sono ancora tante partite. Io attaccante all’inglese? Io sono italiano… Penso che l’attaccante oltre a fare gol deve saper aiutare la squadra. Si vince e si perde in undici".

Sulla gara contro l’Inghilterra: “Credo che il mio atteggiamento faccia capire alla gente quanto io ci tenga a giocare questa partite e a vincere. Per me questa può essere un'occasione d'oro come per altri giocatori: avremo gli occhi di tutti addosso e cercherò di dare il massimo. Quella patita contro la Svezia è stata una delusione che abbiamo provato tutti. Ora cerchiamo di superarla rimanendo compatti e lavorando. Solo così si può uscirne".

Su Ventura: "Non l'ho più sentito. Intorno alla nazionale c'è un senso di precarietà? Lo sentiamo e per questo cerchiamo di rimanere uniti per ripartire. Vogliamo dimostrare che l'Italia è una grande nazionale. Ma solo con il tempo e con il lavoro possiamo farlo vedere sul campo. Stiamo cercando di ripartire, Di Biagio è con noi da una settimana. Non conosce tutti i giocatori ed è normale che abbia bisogno di tempo. Cosa dico a chi vorrebbe un'Italia vincente? Abbiate fiducia in noi e in ciò che stiamo facendo. Sappiamo tutti quale sia la forza del calcio italiano”, ha concluso.

Gli viene poi chiesto se si sente pronto a caricarsi sulle spalle la Nazionale azzurra: "Mi sento pronto. Sicuramente stiamo cercando di prendere esempio da Buffon. Non so quando, ma un giorno smetterà. Io essendo qui da due anni mi sento anche in dovere di poter aiutare i più giovani, che magari sono alle prime volte in Nazionale. Sicuramente io e tanti compagni dobbiamo dimostrare di essere dei leader”.